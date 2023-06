Viré du PSG, Galtier pourrait prendre une décision surprenante

La rédaction

Si son départ n’est pas encore officiel, Christophe Galtier ne poursuivra pas sa mission sur le banc du Paris Saint-Germain et va donc quitter son poste après une seule saison. Son nom est déjà lié à plusieurs clubs comme l’Olympique de Marseille ou encore le Napoli, mais l’entraineur de 56 ans pourrait prendre tout le monde de court.

C’est un pari raté. En allant chercher Christophe Galtier la saison dernière, Luis Campos souhaitait imprimer sa patte sur le projet PSG, mais rien n’est allé comme prévu. Le technicien français va en effet déjà quitter son poste, alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com que le dirigeant portugais souhaitait poursuivre avec lui.

C’est annoncé, le PSG peut boucler un transfert à 150M€ https://t.co/33775ynasa pic.twitter.com/NuB2NILe62 — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Galtier plairait au Napoli et à l’OM

Ce mercredi, Il Corriere dello Sport nous apprend que Galtier pourrait avoir une première expérience à l’étranger après cet échec au PSG, avec un départ au Napoli. Après un fabuleux Scudetto Luciano Spalletti a décidé de quitter son porte et le président Aurelio De Laurentiis souhaiterait vraisemblablement miser sur Galtier. Il n’est pas seul, puisque l’OM surveillerait également ce dossier.

«Je pense que Galtier va se reposer, il a eu une année compliquée»