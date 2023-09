Verratti prend la porte, est-il une légende du PSG ?

La rédaction

Ce mercredi, l’histoire entre le PSG et Marco Verratti s’est donc officiellement terminée. En effet, le transfert de l’international italien a été annoncé et le voilà désormais au Qatar, à Al-Arabi. Après 11 ans passés à Paris, Verratti fait ses valises et va débuter un nouveau chapitre. Un départ qui soulève toutefois une question concernant le milieu de terrain : est-il une légende du PSG ? Les avis divergent.

Luis Enrique arrivé sur le banc du PSG, l’Espagnol a tout de suite été clair en ne comptant pas sur Marco Verratti. Malgré le statut acquis par l’Italien au fil des années, la porte de sortie lui a été montrée. Verratti a ainsi été invité à s’en aller. Un temps annoncé en Arabie Saoudite, le milieu de terrain s’est finalement engagé au Qatar. Ce mercredi, le transfert de Marco Verratti a été officialisé, il quitte le PSG pour s’engager avec Al-Arabi. Après 11 ans passés à Paris, l’ancien joueur de Pescara s’en va en laissant une certaine empreinte. Joueur le plus titré du club et de la Ligue 1, celui qui va désormais joué au Qatar était également à quelques matchs de devenir le joueur ayant joué le plus de matchs avec le PSG.

« Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain »

Marco Verratti est-il alors une légende du PSG ? La question se pose avec son transfert et son départ du club de la capitale. A ce propos, Nasser Al-Khelaïfi a confié ce mercredi : « Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain. Il a joué un rôle majeur dans notre grande histoire. Je n'oublierai jamais son arrivée en 2012 à l'âge de 19 ans. Depuis, il a toujours été là pour le Club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. J'aimerais sincèrement remercier Marco et sa famille au nom de tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Il fera toujours partie du Club. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure ».

Quelle place pour Verratti dans l’histoire du PSG ?

Tous ne considèrent toutefois pas Marco Verratti comme une légende du PSG. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui voit d’autres joueurs plus marquants que l’Italien dans l’histoire du club de la capitale à l’instar de Luis Fernandez ou encore Safet Susic. De plus, ces derniers mois, Verratti a fait l’objet de nombreuses critiques, à la fois concernant son niveau de jeu, mais aussi à propos de hygiène de vue. De quoi nuire à l’image de Marco Verratti au PSG ?



Alors, Verratti est-il une légende du PSG ?