Vente OM - Arabie Saoudite : Longoria lâche un très gros indice

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a fait le tour de l'actualité de l'OM, évoquant notamment son avenir à la tête du club phocéen. Et alors que son départ est régulièrement évoqué, notamment dans le cadre de la vente du club, le président affiche sa volonté de rester à l'OM.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs entourant la vente de l'OM s'accélèrent et s'accompagnent en général des informations concernant le départ de Pablo Longoria. Le président marseillais paraît de plus en plus isolé en interne et serait surtout éreinté par la situation. Cependant, il répète qu'il n'a pas l'intention de quitter le club phocéen pour le moment.

Gasset vend déjà la mèche pour son avenir à l'OM ! https://t.co/x9ISHQmqdf pic.twitter.com/gvDsTUJhfb — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Longoria se projette à l'OM

« C'est normal la pression à l'OM. La saison dernière était plus dure au niveau psychologique que celle-ci. La saison dernière beaucoup de choses n'étaient pas justes. Les cops durs, c'est le monde du sport. Ma détermination est claire: on veut bien finir la saison, on veut trouver les énergies au club pour changer la dynamique. Objectif numéro deux, il faut trouver de la stabilité. Oui, il y a eu des erreurs et on va continuer à en commettre mais il faut continuer de travailler dur pour trouver un modèle et avoir des résultats. On doit avoir des règles, du respect de l'institution et avec beaucoup de résultats sportifs. Voilà ce qu'on veut faire à Marseille », lance le président de l'OM en conférence de presse.

Longoria veut «être ici»