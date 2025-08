Urgence à l'OM, trois transferts sont programmés !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord a enfin été trouvé avec la Juventus dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire, l’OM est sur le point de s’attacher les services de Timothy Weah. Un joueur qui devrait être amené à couvrir tout le couloir droit, aussi bien en tant qu’ailier que latéral, mais la direction olympienne a encore prévu de renforcer le secteur défensif, malgré les arrivées déjà enregistrées de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina.

Avec Timothy Weah , l’ OM pourra compter sur un joueur polyvalent et que Roberto De Zerbi devrait utiliser à plusieurs positions dans le couloir droit, aussi bien pour concurrencer Mason Greenwood qu’ Amir Murillo , même s’il apporte moins de garanties défensives que ce dernier. En ajoutant, CJ Egan-Riley et Facundo Medina , ce sera donc la troisième recrue en défense, mais les dirigeants marseillais n’en resteront pas là.

Un défenseur central et un latéral gauche espérés

« Je ne peux pas vous dire qui je veux encore. Mais je suis très content de ce qu'on a fait pour l'instant. Toutes les décisions prises l'ont été à 100 % en accord entre moi, Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia). Jusqu'à présent, sur les départs et les arrivées, tout le monde est aligné. Je peux vous assurer que je suis très satisfait du travail, qui n'est pas encore fini. Mais je n'ai aucun doute », a déclaré Roberto De Zerbi samedi à propos de la suite du mercato. L’OM est notamment à la recherche d’un défenseur central. En ce sens, L’Équipe indique la direction a conservé une enveloppe conséquente et évoque les pistes menant à Nayef Aguerd (29 ans, West Ham), Igor Julio (27 ans, Brighton) et celle qui semble être la plus chaude, Joel Ordóñez (21 ans, Club Bruges). Enfin, un latéral gauche, où Ulisses Garcia est le seul spécialiste, pourrait également être recruté, même si le technicien italien peut aussi utiliser Facundo Medina à ce poste.