Une star voulait signer à l'OM, cette demande a tout gâché

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Alexis Sanchez a été l'un des fils rouges du mercato cet été. La signature de son nouveau contrat a trainé en longueur et finalement ça n’a débouché sur rien, puisque le Chilien s’est récemment engagé avec son ancien club de l’Inter.

On n’a pas fini de parler de l’échec Alexis Sanchez à l’OM. La star de 34 ans a clairement expliqué qu’il souhaitait poursuivre sa carrière dans le sud de la France, mais la direction marseillaise a finalement pris d’autres décisions avec le départ d’Igor Tudor et l’arrivée d’un tout nouvel entraineur, avec Marcelino.

« On devait chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs qui seront amenés à jouer ensemble cette saison »

« On doit prendre des décisions. Il y a eu un changement de coach... Il a fallu prendre une décision ensemble, on a analysé l'équipe, ce dont on avait besoin dans le secteur offensif » a expliqué ce lundi Pablo Longoria, en conférence de presse. « C'est un sport collectif, pas individuel. On devait chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs qui seront amenés à jouer ensemble cette saison. A l'issue de ces discussions, on est tombé d'accord pour confier ce secteur à Aubameyang, Ndiaye, Vitinha et Joaquin Correa, très fort dans le jeu associatif et les contre-attaques ».

Alexis Sanchez voulait un plus gros salaire, mais...