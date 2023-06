Une star veut quitter le PSG, coup de tonnerre sur le mercato !

Benjamin Labrousse

Préparé à de gros chamboulements sur le mercato estival, le PSG pourrait être sérieusement touché dans le sens des départs. Deux ans après son arrivée, Gianluigi Donnarumma n’a pas toujours confirmé les énormes attentes à son égard du côté de Paris. À ce sujet, le club parisien sous l’impulsion de Luis Campos pourrait mettre en place un projet ubuesque, alors que le gardien italien souhaiterait quitter la capitale.

Ces derniers jours, le mercato estival du PSG s’est très clairement accéléré. Après une saison décevante sur le banc parisien, Christophe Galtier devrait ainsi être démis de ses fonctions et laisser place à Luis Enrique. Mais c’est également au niveau de son effectif que le club de la capitale pourrait connaître de grands bouleversements. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité en mars dernier, le conseiller sportif Luis Campos a été maintenu à son poste en vue de la saison prochaine. Et depuis quelque temps, les relations (très) proches entre ce dernier et l’influent agent Jorge Mendes ont été importantes dans certains dossiers parisiens (Ugarte, Asensio…).

Messi quitte le PSG, cette star lui annonce une grande nouvelle https://t.co/kNnyvJj5uI pic.twitter.com/iEpPsk2OMT — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Luis Campos chercherait à se débarrasser de Donnarumma

Ce jeudi, Sports Zone a lâché une véritable bombe. En effet, le média avance que Gianluigi Donnarumma, gardien titulaire depuis deux ans désormais, souhaiterait quitter le PSG ! Arrivé libre en provenance de l’AC Milan en 2021, le grand gardien italien n’est pas apprécié de Luis Campos qui souhaiterait le faire partir. En revanche, le conseiller sportif portugais se heurte aux autres décideurs parisiens qui ne souhaitent pas se séparer de « Gigio » .

Jorge Mendes veut placer Diogo Costa dans les buts du PSG