Une star snobée, l'OM a refusé tous ses caprices

Axel Cornic

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont peut-être quelques regrets en cette fin de mercato. Idole du Vélodrome et meilleur joueur de la saison dernière, Alexis Sanchez n’a en effet jamais signé son nouveau contrat et tout récemment il s’est envolé pour l’Italie, où il s’est engagé en faveur de son ancien club de l’Inter.

Ces derniers jours on a assisté à un petit règlement de comptes à distances entre Alexis Sanchez et l’OM. Sur le point de s’engager avec l’Inter, la star chilienne avait en effet laissé entendre que la direction l’avait laissé tomber cet été, alors qu’il aurait bien aimé poursuivre l’aventure marseillaise.

Guendouzi - OM : Il manque une étape pour son transfert https://t.co/AyVA2SgZMC pic.twitter.com/mFa2LZZ671 — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

« Toutes les décisions qu'on prend, on les prend en consensus entre les dirigeants, la direction sportive et le staff technique »

Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a effectivement confirmé que l’OM avait tourné le dos à l’attaquant de 34 ans, prétextant un changement de cap influencé par l’arrivée d’un tout nouvel entraineur. « Il y a eu un changement de coach. Toutes les décisions qu'on prend, on les prend en consensus entre les dirigeants, la direction sportive et le staff technique. On a analysé l'équipe, ce dont on avait besoin dans le secteur offensif » a déclaré le président de l’OM, qui se tenait aux côtés de sa nouvelle recrue Joaquin Correa.

Alexis Sanchez a un peu trop tiré sur la corde