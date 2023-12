Une star signe au PSG, c’est une erreur ?

Axel Cornic

Fraîchement retraité, Giorgio Chiellini était invité sur le plateau de Sky Sport Italia ce mercredi, en marge de la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. L’occasion pour lui de parler de son ancien coéquipier Gianluigi Donnarumma, qui vit une situation assez délicate depuis quelques semaines.

Considéré comme l’un des plus grands gardiens au monde, Gianluigi Donnarumma ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Au PSG il est en effet très critiqué et certains demandent même en changement en faveur d’Arnau Tenas, qui l’a récemment remplacé après son expulsion face au Havre (0-2).





« Donnarumma est aujourd'hui le plus grand footballeur italien »

En Italie aussi on commence à remettre en doute son statut au sein de la Squadra Azzurra, avec de plus en plus de monde qui milite pour Gugliemo Vicario de Tottenham. Mais pour Giorgio Chiellini, il n’y a absolument pas photo. « Donnarumma est aujourd'hui le plus grand footballeur italien. Avec tout le respect que j’ai pour les autres, il est le plus talentueux et au niveau international, il est le seul à pouvoir atteindre les “supertops” » a expliqué l’ancien capitaine de la Juventus et de la sélection italienne, au micro de Sky Sport .

« S'il était resté en Italie, cela aurait été plus facile pour lui, Paris n'aide pas à la stabilité, c'est une poudrière »