Une star s'en va, le RC Lens se lâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le RC Lens a perdu deux joueurs majeurs à savoir Loïs Openda ainsi que son capitaine Seko Fofana. Ce dernier s'est engagé avec Al-Nassr en Arabie Saoudite où il évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo. Avant de partir, l'Ivoirien a annoncé qu'il devenait actionnaire du RC Lens, ce qui lui vaut un bel hommage de son ex-entraîneur Franck Haise.

Après sa saison exceptionnelle, le RC Lens s'attendait à perdre certains cadres. Et sans surprise, c'est bien le cas. Loïs Openda est parti, tout comme Seko Fofana qui s'est engagé avec Al-Nassr. Franck Haise est d'ailleurs revenu sur le départ de son capitaine.

Le RC Lens vend la mèche, un attaquant va signer https://t.co/V9X80Nva57 pic.twitter.com/1SxseN4n35 — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

L'hommage de Haise à Fofana

« Avec Seko Fofana, depuis trois ans c’était que de la collaboration. Il a d’abord cru en notre projet, ce qui à l’époque en avait fait sourire plus d’un. Mais lui y croyait et nous aussi. Je crois qu’on a bien fait, aussi bien Seko que le club, puisque les deux ont pris de la dimension », confie le manager du RC Lens en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«C’est devenu mon capitaine»