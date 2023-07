C’est confirmé, une star du RC Lens va claquer la porte

La rédaction

Le RC Lens va dire adieu à l'une de ses stars. Après Loïs Openda, vendu pour un prix record au RB Leipzig, le club nordiste va boucler la vente de Seko Fofana. Le milieu de terrain a trouvé un accord avec Al-Nassr et devrait s'envoler pour l'Arabie Saoudite dans les prochains jours. Une nouvelle perte pour les Sang et Or.

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille avait annoncé la couleur. Après la très bonne saison réalisée par l'équipe de Franck Haise, le dirigeant s'attendait à plusieurs départs lors de ce mercato. « La majeure partie des joueurs sera là. On est sur un projet de développement et de valorisation des joueurs. S’il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu’on soit en ligne avec nos ambitions. Il n’y aura pas d’hémorragie » avait-il confié.

Le RC Lens a déniché le successeur de sa star https://t.co/FOFk9NLkJV pic.twitter.com/18Yo5sE6Us — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Openda vendu à Leipzig

Mais en l'espace de quelques heures, le RC Lens va dire adieu à deux de ses cadres. Ce samedi, le RB Leipzig a officialisé l'arrivée de Loïs Openda, meilleur marqueur du club nordiste la saison dernière. Grâce à cette opération, le club nordiste pourrait récupérer près de 50M€

Une autre star du RC Lens sur le départ

Une autre star du RC Lens se dirige vers la sortie. Selon les informations de Nabil Djellit, Seko Fofana va s'engager avec Al-Nassr. Le milieu de terrain va s'envoler pour l'Arabie Saoudite dans les prochaines heures afin de signer son contrat.