Une star retrouve l’OM, le vestiaire s’enflamme

En manque de temps de jeu cette saison, Dimitri Payet a réalisé une entrée remarquée dimanche face à l’AJ Auxerre (2-1). Une prestation saluée par Igor Tudor et les joueurs de l’OM, qui n’ont jamais lâché leur capitaine malgré sa situation compliquée dans l’écurie phocéenne comme l'explique L'Equipe ce mardi.

Cette saison, Dimitri Payet doit prendre son mal en patience avec Igor Tudor. Le milieu offensif a en effet perdu son statut de titulaire indiscutable et dispose d’un faible de temps de jeu. Son entrée décisive dimanche contre l’AJ Auxerre n’est donc pas passée inaperçue, le capitaine de l’OM ayant été salué comme il se devait par le public du Vélodrome, mais également par les membres du club.

L’incroyable hommage de l’OM à Payet https://t.co/SMKeH5uck0 pic.twitter.com/ekSswzTPzs — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

L’OM encourage Payet

« Je pense qu’on a très bien joué, on a eu de la chance, mais on a mérité de gagner cette rencontre. Mattéo et notre capitaine Dim ont changé le match. On doit dire quelque chose pour lui, parce qu’il a encore montré que c’était notre leader. Pour nous, c’est un joueur très important », a lâché Pau Lopez après la rencontre au micro de Prime Video.

L’attitude de Payet saluée en interne