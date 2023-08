Une star recale l’Arabie Saoudite pour l’OM, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur et sélectionneur du Gabon, Daniel Cousin a eu la chance de côtoyer Pierre-Emerick Aubameyang durant plusieurs années. L'ancien buteur du RC Lens s'est confié sur le retour de son compatriote en France à l'OM. Selon lui, ce choix sportif illustre l'ambition du joueur, âgé aujourd'hui de 34 ans.

En grande difficulté à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ne manquait pas de prétendants cet été. Le joueur de 34 ans a reçu de nombreuses propositions, dont une très alléchante envoyée depuis l'Arabie Saoudite. Mais désireux d'évoluer encore au plus haut niveau, l'international gabonais a fait le choix de rester en Europe et d'accepter la proposition de l'OM. Passé par l'AS Monaco ou encore l'ASSE, Aubameyang s'est engagé avec le club phocéen jusqu'en juin 2026.

Son ancien sélectionneur valide ce transfert

Ancien partenaire et sélectionneur d'Aubameyang au Gabon, Daniel Cousin a mis en avant le côté ambitieux du joueur. « J’ai évolué avec lui en équipe nationale. J’ai été longtemps à ses côtés, en tant que joueur, puis en tant que sélectionneur. Je connais très bien sa famille, notamment son père. Il est discret en sélection, mais ce que j’ai toujours aimé chez lui c’est son côté ambitieux. Il aurait pu partir en Arabie Saoudite, mais il a décidé de revenir dans le championnat de France. Ça montre qu’il est encore motivé » a confié l'ancien buteur.

