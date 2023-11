Une star quitte l’OM, on connaît la raison

Axel Cornic

Meilleur joueur d’Igor Tudor la saison dernière, Alexis Sanchez a quitté l’Olympique de Marseille libre en juin, ce qui a provoqué la colère des supporters. Nombreux sont en effet ceux qui se demandent comment Pablo Longoria a pu laisser filer le Chilien, qui ne joue que très peu du côté de l’Inter.

C’est l’un des plus gros regrets du mercato marseillais. Brillant avec l’OM la saison dernière, Alexis Sanchez était devenu l’une des idoles du stade Vélodrome, mais cela n’aura duré qu’un an. Le Chilien est en effet revenu là d’où il est venu, puisqu’il a retrouvé l’Inter.

« Alexis Sanchez voulait rester à l’OM »

Au micro de RMC Sport ce lundi, Florent Germain a dévoilé les coulisses de l’échec marseillais avec Alexis Sanchez. « Alexis Sanchez voulait rester à l’OM. Il a fait un peu fait traîner les choses au début » a expliqué le journaliste proche de l’OM. « Au départ, Alexis Sanchez demandait une augmentation de salaire ».

« A force de faire traîner les choses, la pise Aubameyang est arrivée »