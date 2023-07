Une star du RC Lens claque la porte et ne regrette rien

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Meilleur buteur du RC Lens la saison dernière, Loïs Openda a décidé de franchir une étape supérieure en s'envolant pour le RB Leipzig, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Un choix sur lequel est revenu le buteur belge. Recruté contre un chèque de 43M€, le joueur n'affiche aucun regret et se tient prêt à relever les défis fixées par sa nouvelle équipe.

Une saison et puis s'en va. Arrivé dans le nord de la France durant l'été 2022, Loïs Openda a brillé au RC Lens la saison dernière. A tel point que le RB Leipzig s'est présenté et a lâché près de 43M€ cet été pour mettre la main sur le buteur belge. Arrivé en Allemagne il y a quelques jours, Openda s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour lui de revenir sur son transfert.

Transfert historique au RC Lens, il sort du silence https://t.co/L6ONFwvjp0 pic.twitter.com/JUZBnYSjxA — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« Je voulais aller au RB Leipzig »

« Le RB Leipzig s'est très bien développé ces dernières années et est à nouveau à un niveau légèrement supérieur à celui de mon dernier club. Je veux toujours m'améliorer et concourir au plus haut niveau, donc je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Dès le début, c’était clair pour moi, je voulais aller au RB Leipzig. Le RB Leipzig est un club de haut niveau » a déclaré Openda, qui ne semble regretter aucunement son choix.

Openda prend ses marques en Allemagne