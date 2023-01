Une star du PSG se fait snober, Cristiano Ronaldo va enrager

Relégué à un rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, Keylor Navas en a assez. Le portier de 36 ans voudrait retrouver un temps de jeu stable et penserait donc à quitter le PSG. Lié à Al-Nassr récemment, le Costaricien ne devrait cependant pas rejoindre Cristiano Ronaldo. Le club saoudien serait en train de boucler une autre arrivée à ce poste.

Depuis le début de saison, Keylor Navas vit dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma. Relégué à un rôle de numéro deux, le Costaricien n’en peut plus. Le gardien de but de 36 ans voudrait ainsi plier bagages. Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, Al-Nassr figure parmi les prétendants notables de Keylor Navas. Et la candidature de l’ancien du Real Madrid est appuyée par une personne qu’il connaît très bien en Arabie Saoudite.

Après Cristiano Ronaldo, Al-Nassr songeait à s’offrir Keylor Navas d’après MARCA . L’information a été confirmée par plusieurs sources par la suite. Et le journaliste Nicolo Schira a révélé que Cristiano Ronaldo s’était mêlé personnellement du dossier, en échangeant avec son ancien coéquipier au Real Madrid avant la tournée du PSG en Arabie Saoudite.

🚨✅ Augustin #Rossi to #AlNasr is almost a DONE DEAL. Agreement in principle with #Boca, just last details of the 6-month loan under discussion. 🤝 The 🇦🇷 goalkeeper already gave his ok for the transfer.⏳ The feeling is that the deal will be completed in the next hours.🐓⚽ pic.twitter.com/v8YAgSYDZT