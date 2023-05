Une star du PSG rêve d’un énorme transfert

Thibault Morlain

Achraf Hakimi sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? Malgré un contrat allant jusqu’en 2026 avec le club de la capitale, le Marocain aurait des envies d’ailleurs. Pas forcément à l’aise à Paris, Hakimi verrait d’un bon oeil un départ pour le mercato estival. Il aurait d’ailleurs une destination en tête.

Ce mardi, ça s’enflamme à propos de l’avenir d’Achraf Hakimi. En effet, il a été révélé en Espagne que le joueur du PSG ne souhaitait pas rester la saison prochaine. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2026, l’ami de Kylian Mbappé voudrait s’en aller, ne se sentant pas forcément à l’aise au sein du club de la capitale.

Mercato : Il lâche une énorme annonce, le PSG concerné ? https://t.co/5k0JQpLng9 pic.twitter.com/z92Lno1JbO — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Hakimi veut quitter le PSG…

Relevo est venu confirmer cette tendance concernant Achraf Hakimi. En effet, le joueur du PSG ne dirait pas non pour un départ lors du mercato estival. Reste maintenant à savoir si cela sera possible. Selon le média ibérique, ça s’annonce visiblement compliqué. Il faut rappeler qu’Achraf Hakimi a encore 3 ans de contrat et un gros salaire.

… pour le Real Madrid !