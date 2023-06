Une star du PSG annonce son transfert à Mbappé

Thibault Morlain

Ces derniers jours, on parle avant tout d'un probable départ de Kylian Mbappé du PSG. Le Français aurait été placé sur la liste des transferts, mais voilà que d'autres stars pourraient quitter le club de la capitale durant ce mercato estival. D'ailleurs, un cadre du PSG aurait même averti Mbappé de son envie de partir.

C'est donc reparti pour un tour pour le feuilleton Kylian Mbappé. Le Français ne voulant pas prolonger jusqu'en 2025, le PSG chercherait alors à s'en séparer cet été. Un départ d'envergure qui pourrait toutefois ne pas être le seul. Outre les indésirables poussés vers la sortie, le PSG pourrait également voir partir d'autres gros noms de son effectif.

C'est fini entre Hakimi et le PSG ?

Récemment, les rumeurs ont notamment visé Achraf Hakimi. Au PSG depuis deux saisons maintenant, le Marocain serait loin d'être le plus heureux dans la capitale. Proche de Kylian Mbappé, Hakimi a alors été annoncé partant et voilà qu'en Espagne, on en a rajouté une couche à ce sujet.

« Hakimi meurt d'envie de revenir au Real Madrid »