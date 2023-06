La presse espagnole se déchaîne, l’étrange réponse de Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va potentiellement mettre une nouvelle fois le feu au marché des transferts comme ce fut le cas lors des deux derniers mercato estivaux. Et alors que le programme télévisé espagnol El Chiringuito a repris son traditionnel « Tic Tac » au sujet du feuilleton Mbappé et d'un transfert au Real Madrid, la star du PSG a réagi.

Cela devient une tradition. A la toute fin du mercato estival de 2021, soit quelques semaines après la demande de transfert de Kylian Mbappé, l’incontournable émission El Chiringuito lançait un compte à rebours pour le transfert de Mbappé. Le présentateur du programme, à savoir Josep Pedrerol, démarrait ses émissions avec le fameux « Tic Tac » afin de signifier que l’horloge tournait concernant l’éventuel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

La presse espagnole met en place une tradition

Finalement, Mbappé est resté au PSG. Mais lors de la saison 2021/2022, la presse espagnole a remis au vu de l’incertitude entourant l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain au vu de son ancienne situation contractuelle. Néanmoins, et alors que le Real Madrid pensait avoir raflé la mise, Mbappé a fini par prolonger son contrat à Paris malgré l’Acte II des « Tic Tac » en Espagne. Et à présent, c’est reparti.

😳ESA MIRADITA FINAL...😳💣La reacción de MBAPPÉ al "TIC TAC" de @marcosbenito9.🚨Imagen @elchiringuitotv 🚨 pic.twitter.com/2vkfQ55ydT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2023

