Une star du PSG annonce son prochain club ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté par le PSG du côté de Nottingham Forrest, Keylor Navas devrait revenir dans la capitale en fin de saison. Mais pas question pour l’ancien gardien du Real Madrid de rester dans ce rôle de doublure derrière Gianluigi Donanrumma, et Navas affiche déjà son envie de signer dans un club… au Mexique !

Dès son arrivée au poste d’entraîneur du PSG l’été dernier, Christophe Galtier avait pris une décision radicale en instaurant une hiérarchie très claire chez les gardiens. Barré par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas avait donc décidé de s’exiler lors du mercato de janvier, et le portier costaricien de 36 ans a été prêté sans option d’achat par le PSG à Nottingham Forrest.

PSG : Ejecté à Paris, il fait son mea culpa https://t.co/cuoj20y0qw pic.twitter.com/WfSCeE2ZrO — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Navas va revenir au PSG

Comme l’a révélé L'EQUIPE dimanche, Nottingham Forrest ne sera pas en mesure d'assumer le salaire de Keylor Navas dans le cadre d’un transfert définitif, et l'ancien gardien de but du Real Madrid devrait faire son retour au PSG où son contrat court jusqu'en juin 2024. Mais Navas ne se projette pas pour autant au Parc des Princes et vise une autre destination plus surprenante…

Il rêve du Mexique