Une star de l’OM au Qatar, l'annonce sur les réseaux

Prêté en janvier dernier par l’AC Milan, Ismaël Bennacer traverse un moment de doutes. L’Olympique de Marseille n’a pas levé son option d’achat et l’international algérien ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine, puisque les Rossoneri semblent le pousser vers la sortie.

En Lombardie on souhaite lancer un tout nouveau cycle après une saison catastrophique, qui s’est terminée sur aucune qualification pour les compétitions européennes. Et Bennacer ne ferait plus partie du projet ! Bien au contraire même, puisqu’on l’aurait tout simplement invité à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’ OM négocie toujours dans l'espoir de boucler un nouveau prêt, mais la situation ne semble pas vraiment avancer.

« Pas de repos, que du travail »

En attendant et même s’il ne connait pas encore son avenir, l’international algérien continue de se maintenir en bonne forme. Dans une vidéo postée tout récemment sur ses réseaux sociaux et accompagnée du message « Pas de repos, que du travail », on peut en effet voir Ismaël Bennacer exécuter plusieurs exercices en salle comme à l’extérieur, dans le super complexe de la clinique Aspetar de Doha. Un clin d’œil assez cocasse, puisque ce lieu n'est autre que le pied à terre du PSG lorsqu’ils vont au Qatar. Reste à voir si ce message aura convaincu l’OM à dépenser un peu plus pour le garder, sachant que d’autres clubs comme la Fiorentina s’intéresseraient également à lui.