Une star bientôt avec Messi ou Ronaldo ? La réponse !

Thomas Bourseau

Robert Lewandowski soufflera sa 36ème bougie en août prochain. L’occasion pour l’avant-centre du FC Barcelone de se lancer un défi exotique en Arabie saoudite avec Cristiano Ronaldo ou bien en Major League Soccer avec Lionel Messi ? Pas du tout si l’on en croit les propos du principal intéressé.

Après deux saisons passées au FC Barcelone, Robert Lewandowski pourrait être amené à partir cet été en raison de la délicatesse financière du Barça une fois de plus. Le Polonais n’est absolument pas dans cette optique et l’a clairement fait savoir à Sport BILD. « Oui, un départ est définitivement exclu pour moi. Un changement cet été n'est pas à l'ordre du jour ».

Lewandowski sur les traces de Messi et de Ronaldo ?

Ces derniers temps, lorsque le nom de Robert Lewandowski a été mentionné dans les médias concernant les rumeurs de transfert, l’avant-centre du FC Barcelone était envoyé en Arabie saoudite comme beaucoup de stars depuis un an, ou bien aux États-Unis pour y vivre son rêve américain comme Lionel Messi et bien d’autres avant lui. Mais faut-il s’attendre à voir Lewandowski quitter l’Europe de sitôt ? Pas vraiment.

Mercato - PSG : Surprise, le FC Barcelone veut un attaquant d'Al-Khelaïfi ! https://t.co/O1vXpbYJRk pic.twitter.com/0Q7fNYWcSK — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

«L’Arabie saoudite ? Je ne me suis pas penché une seule seconde sur la question»