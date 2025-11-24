Une star au PSG pour 0€ : C'est la panique à l'étranger !

Axel Cornic

Connu pour ses transferts astronomiques, le Paris Saint-Germain a également réalisé quelques excellents coups au cours des dernières années. L’exemple parfait n’est autre que Gianluigi Donnarumma, qui a signé en échange d’aucune indemnité de transfert, puisque son contrat avec l’AC Milan était terminé.

A l’image des Emiratis avec Manchester City, le PSG a longtemps été le club qui dépensait sans compter pour s’attacher les services des plus grandes stars de la planète. D’ailleurs, les deux plus gros transferts de l’histoire du football sont parisiens avec Neymar et ses 222M€ ainsi que Kylian Mbappé, qui avait signé contre une indemnité de 180M€.

Milan ne pardonne pas à Donnarumma Mais le PSG a également été capable de réaliser des véritables hold-up, en récupérant des joueurs en fin de contrat. Le plus connu est évidemment Gianluigi Donnarumma, qui en 2021 avait décidé de ne pas prolonger avec son club formateur de l’AC Milan, pour poursuivre sa carrière à Paris. Son transfert de 30M€ à Manchester City cet été, a d’ailleurs représenté une plus-value nette.