Une star anime le mercato, le Real Madrid lui lâche sa réponse

Thomas Bourseau

Au coeur d’une situation sportive délicate au Real Madrid, Eden Hazard pourrait quitter le club merengue à l’intersaison. Et que ce soit au niveau de l’entraîneur ou du vestiaire, il n’y a pas vraiment l’ombre d’une sympathie envers le Belge…

Eden Hazard a débarqué au Real Madrid à l’été 2019 en confiant que son rêve devenait enfin réalité. Pour rappel, l’international belge ne cessait de faire part de ses envies d’arborer la tunique merengue avant d’y parvenir. Mais entre les blessures et la concurrence qui fait rage les années passant dans le secteur offensif du Real Madrid, le temps de jeu d’Hazard est devenu minime.

«On peut être désolé pour des gens qui ont une vie bien pire que la sienne»

Et alors que son contrat au Real Madrid prendra fin en juin 2024, le Belge pourrait être prêt à tourner la page à la prochaine intersaison. Son coéquipier Toni Kroos au Real Madrid n’éprouve pas vraiment de pitié pour Eden Hazard comme il l’a affirmé à Eleven . « Bien sûr, c'est une situation difficile, mais la pitié n'a pas sa place dans le football. Je ne pense pas qu'Eden ait une mauvaise vie. On peut être désolé pour des gens qui ont une vie bien pire que la sienne. Ce n'est pas une question d'argent, je ne plains personne dans le football. (…) Au final, chacun est en partie responsable de sa situation. Je connais très bien Eden, nous sommes souvent ensemble. Mais je suis désolé pour les gens qui ont des difficultés et Eden n'en fait pas partie ».

Mercato : Le PSG doublé, le Real Madrid prépare un coup à 1 milliard d’euros https://t.co/eU5wcmp4Gv pic.twitter.com/sa3JiwblPi — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

«Je forme une équipe pour gagner des matches, rien d’autre»