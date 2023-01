Une recrue bouclée par le PSG, les attaquants de Ligue 1 peuvent trembler

Thibault Morlain

Priorité du dernier mercato estival du PSG, Milan Skriniar pourrait enfin débarquer au sein du club de la capitale. En effet, le Slovaque se dirige tout droit vers une non-prolongation avec l’Inter Milan. Libre en fin de saison, il pourrait alors débarquer librement et même dès cet hiver pour environ 20M€. Avec Skriniar, le PSG s’offrirait alors un renfort de choix et cela n’est pas une bonne nouvelle pour les attaquants adverses.

Malgré Marquinhos, Kimpembe et Ramos, le PSG cherche à se renforcer en défense centrale et ce depuis l’été. Luis Campos n’a pas réussi sa mission à l’intersaison, mais voilà qu’il toucherait enfin au but pour sa priorité : Milan Skriniar. En fin de contrat à l’Inter Milan, le Slovaque ne devrait pas prolonger. C’est donc libre qu’il pourrait rejoindre le PSG. Et avec Skriniar, c’est un véritable roc défensif qui pourrait rejoindre Paris.

« Quand il vient au duel, vous le sentez passer »

Joueur de l’Inter Milan, actuellement prêté à Troyes, Lucien Agoumé s’est confié sur Milan Skriniar. Et pour Le Parisien , il a notamment averti les futurs attaquants qui seront au duel avec le Slovaque : « Sur le terrain, c’est un vrai leader dans la parole comme dans les actes. Il est très bon à la relance. D’ailleurs, Conte l’a utilisé à plusieurs reprises au milieu de terrain. Mais c’est dans le duel qu’il est le plus impressionnant. C’est un défenseur très dur, très rugueux. Je peux vous dire que quand il vient au duel, vous le sentez passer ».

« Pour moi, c’est le top du top »