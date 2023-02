Une punchline est lâchée sur ce transfert du PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a été actif. Sous l'impulsion de Luis Campos, le club de la capitale s'est notamment renforcé au milieu de terrain. Pour cela, Carlos Soler a été débauché du côté de Valence et est ainsi venu intégrer l'effectif de Christophe Galtier. Cela n'est toutefois pas simple pour l'Espagnol et de l'autre côté des Pyrénées, on n'a pas manqué de réagir sur ce dossier Soler.

Formé à Valence, Carlos Soler avait fait toute sa carrière au sein du club Che. Mais l'été dernier, l'Espagnol a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant le PSG. Une nouvelle expérience loin d'être simple pour le protégé de Christophe Galtier. En effet, Soler enchaine les déceptions et voit les critiques se multiplier.

« Devenir le dernier de la file d'attente »

Journaliste pour Marca et suiveur de Valence, Diego Pico s'est confié au Parisien sur le cas de Carlos Soler. Et il ne s'est pas privé pour lâcher une punchline afin notamment d'expliquer les difficultés de l'Espagnol suite à son transfert au PSG : « Il était le joueur d’une équipe pour devenir le dernier de la file d’attente ».

« Sans doute espérait-il quelque chose d’autre »