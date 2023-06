Un phénomène recale le PSG et balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme étant une piste à l’étude au sein du PSG, Jude Bellingham a finalement opté pour un transfert au Real Madrid. Le milieu de terrain anglais, recruté en provenance du Borussia Dortmund pour 103M€, livre les coulisses croustillants de son mercato agité et de son choix porté vers le club merengue.

En attendant de savoir si Kylian Mbappé débarquera cet été, le Real Madrid a déjà plombé le PSG sur un autre dossier XXL du mercato, et qui concerne cette fois-ci le milieu de terrain. En effet, Jude Bellingham (19 ans) a été officiellement transféré dans la capitale espagnole pour 103M€, alors que l’international anglais avait très régulièrement été évoqué dans le collimateur du PSG ces derniers mois, depuis son éclosion à la Coupe du Monde au Qatar avec le Three Lions . Présenté à la presse ce jeudi par le Real Madrid, Bellingham a tout dit sur son mercato.

« Je n’ai pas pensé à l’argent »

« L’argent, ce n’est pas si important, je n’ai pas pensé à ça. Je n’ai jamais choisi une équipe en fonction de l’argent. J’ai parlé avec Dortmund, j’adorais le Real Madrid, je voulais que ça aille vite. Ce n’est pas que les autres équipes ne me plaisaient pas, bien sûr que non, mais j’ai choisi le Real Madrid. C’est un plaisir d’être là, c’est le plus grand club de l’histoire, beaucoup n’ont jamais l’opportunité de jouer ici », a d’abord indiqué Jude Bellingham pour justifier sa décision d’avoir recalé le PSG et ses autres courtisans sur le marché.

Le Real et rien d’autre