Une pépite du PSG affole le mercato

Jean de Teyssière

Parti l'été dernier librement pour le PSV Eindhoven, le PSG avait tout prévu et avait réussi à inclure dans le contrat de Xavi Simons une clause de rachat de 6M€. Si le PSV a officialisé le retour du Néerlandais dans le club de la capitale, ce n'est toujours pas le cas du PSG, qui doit attendre de boucler son prêt pour l'annoncer. Et la file d'attente est nombreuse pour obtenir le prêt de Xavi Simons.

Auteur d'une saison excellente avec le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, Xavi Simons fait son grand retour au PSG, un an après son départ libre. Dauphin du Feyenoord à l'issue de la saison, le Néerlandais a été décisif à 27 reprises (19 buts et 8 passes décisives), ce qui a convaincu le PSG de le récupérer pour seulement 6M€. Mais l'ancien barcelonais ne devrait pas être intégré à l'effectif de Luis Enrique et un prêt est à l'étude.

Xavi Simons en prêt au RB Leipzig ?

Le milieu offensif Xavi Simons a été filmé par les télévisions allemandes sur le tarmac de l'aéroport de Leipzig, mardi. Il était présent pour y passer sa visite médicale et y signer pour an en prêt, après son retour au PSG. Mais la situation semble être plus compliquée que prévue, notamment concernant la durée du prêt.

PSG : C’est confirmé, Luis Enrique va dynamiter le mercato https://t.co/ZKZf653016 pic.twitter.com/wDFB9FFdH8 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Cinq clubs sur Xavi Simons ?