Une nouvelle offre tombe pour Guendouzi, l’OM donne sa réponse

Les jours passent et le transfert de Matteo Guendouzi semble être de plus en plus concret. Plus désiré à l’OM, l’international français a un ticket avec la Lazio avec qui il serait déjà tombé contractuellement d’accord. Le club romain aurait dégainé une offre de transfert à l’OM, mais la réponse ne se serait pas faite attendre.

Entre l’OM et Matteo Guendouzi, il se pourrait que l’histoire prenne fin après deux ans de collaboration. Poussé vers la sortie par le club phocéen, l’international français serait déjà tombé d’accord pour un salaire compris entre 2,3 et 2,5M€ par an avec la Lazio d’après le journaliste Alfredo Pedulla.

La Lazio propose 18M€ bonus compris à l’OM

Matteo Guendouzi est donc prêt à quitter Marseille pour Rome. La Lazio se montre très offensive. Alors que l’OM attendrait un chèque de 20M€ pour son milieu de terrain, les dirigeants du club romain auraient dégainé une offre de 13M€ avec 5M€ de bonus selon le journaliste Gianluca Di Marzio. Le pensionnaire de Serie A serait confiant, après ladite offre soumise à l’OM.

L’OM recale l’offre, les discussions continuent