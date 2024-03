Une «merveille» signe au PSG, les coulisses sont révélées

Benjamin Labrousse

Cet hiver, le PSG pourrait avoir réalisé un très beau coup en recrutant Lucas Beraldo contre 20M€. En difficulté en tant que défenseur gauche, le Brésilien de 20 ans réalise des débuts très prometteurs dans l’axe de la défense parisienne. Surtout, son recrutement a été le fruit d’un travail très minutieux réalisé par Luis Campos et Luis Enrique. Explication.

Ce mardi soir, la saison du PSG a pris une autre tournure. À Anoeta, les Parisiens ont réalisé une belle performance en obtenant la victoire lors du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des champions face à la Real Sociedad (1-2, 1-4 au cumul des deux matchs). Désormais engagés en quarts de finale, les hommes de Luis Enrique ont pu compter sur une performance XXL de Lucas Beraldo en défense.

« Il est merveilleux, c’est une grande surprise »

Le Brésilien, arrivé cet hiver au PSG, a réalisé un match complet, aussi bien dans les duels qu’à la relance. « Je l’aime ! Qui ne l’aime pas ? Cela fait partie des curiosités du foot. Tu peux recruter un joueur expérimenté de 30 ans et il aura besoin d’un ou deux ans pour s’adapter. Tu peux aussi prendre un Beraldo, qui a seulement 20 ans. En dix jours, on dirait qu’il vit à Paris depuis longtemps. Il est merveilleux, c’est une grande surprise » , déclarait Luis Enrique à propos de Lucas Beraldo après la rencontre.

Luis Campos et Luis Enrique ont tous deux validé Lucas Beraldo