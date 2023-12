Une légende quitte l'OM et lâche ses vérités

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 9 septembre 2021, Djibril Cissé a fait son retour à l'OM dans un rôle d'entraîneur des attaquants, mais il a fait son départ un an et demi plus tard. Un choix que l'ancien international français a tenu à justifier en expliquant que toutes les garanties n'étaient plus réunies pour rester. Il occupe désormais une fonction similaire à l'AJ Auxerre, son club formateur.

«Je suis quelqu'un de parole»

« Je suis quelqu'un de parole. On s'était dit... On s'était donné une période de six mois, qui s'est transformée en deux ans. On devait se voir avec l'équipe en place à cette époque. Mais cela repoussait sans cesse l'échéance. Toujours repousser... On se disait peut-être dans six mois, peut-être dans... Ainsi, sur une durée initiale de six mois, j'ai fini par consacrer deux ans, voire deux ans et demi, à me lever tous les jeudis matin à 5 heures pour prendre le vol de 6 heures, assister à la séance, puis repartir l'après-midi en raison de mes engagements sur Paris », assure l'ancien buteur de l'OM au micro du Phocéen , avant de poursuivre.

«À un moment donné, j'ai dû quitter ce club»