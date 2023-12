Un pote de Neymar va débarquer au PSG ?

Arnaud De Kanel

Qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG aurait bien besoin d'un peu plus d'expérience pour les échéances importantes de la seconde partie de saison. Le mercato hivernal sera la seule opportunité pour se renforcer et les Parisiens pourraient voir un nouveau joueur débarquer en la personne de Casemiro, l'ami de Neymar.

C'était chaud mais le PSG a évité la catastrophe ! Le nul obtenu à Dortmund permet aux Parisiens de se qualifier, eux qui ont reçu un sacré coup de main de l'AC Milan, vainqueur de Newcastle. Mais pour faire bonne figure et ne pas sortir à nouveau en huitièmes, le club de la capitale aura besoin de renforts d'expérience. Et pour ce qui est de l'expérience, difficle de faire mieux que Casemiro, surtout en Ligue des champions.



Casemiro se propose au PSG

Casemiro est l'un des milieux de terrain en activité les plus chevronnés. Le Brésilien composait avec Toni Kroos et Luka Modric, le trident magique qui a apporté tant de Ligue des champions au Real Madrid. Casemiro est également titulaire en sélection où il évolue aux côtés de Neymar. D'ailleurs, il était présent lors de la rechute de l'ancien joueur du PSG en octobre dernier. « S’il a dû quitter le terrain comme ça, c’est que ça doit être sérieux. J’espère que ce n’est pas grave. Pour lui, c’est les blessures, les blessures, les blessures… Et dès qu’il commence à retrouver son rythme, il se blesse à nouveau », avait-il regretté au micro de Globo TV . En grande difficulté du côté de Manchester United, Casemiro aurait proposé ses services au PSG d'après les informations de Sports Zone . Mais la concurrence risque d'être féroce.

Cristiano Ronaldo le veut en Arabie saoudite