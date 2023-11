Une légende proche de rejoindre Benzema ?

Thomas Bourseau

Karim Benzema et N’Golo Kanté ont débarqué à Al-Ittihad à la dernière intersaison. L’entraîneur Nuno Espirito Santo se seraient mis à dos certains membres du vestiaire et en a fait les frais. Le technicien portugais a été licencié et la légende Paolo Maldini pourrait signer dans le club de Djeddah.

Outre la situation sportive qui n’est pas florissante à Al-Ittihad qui reste sur une victoire seulement sur les trois derniers matchs, le club de Djeddah a remercié Nuno Espirito Santo. Un renfort de choix serait potentiellement sur le chemin de l’Arabie saoudite où il retrouverait Karim Benzema.

Nuno Espirito Santo prend la porte

D’après les informations communiquées par Fabrizio Romano sur son compte X , il pourrait y avoir un renfort imminent pour Al-Ittihad. Alors que le club de Djeddah a dernièrement annoncé le départ de Nuno Espirito Santo qui officiait comme entraîneur de l’équipe saoudienne, une légende du football européen se rapprocherait d’Al-Ittihad.

Maldini favori d’Al-Ittihad, réponse imminente ?

Selon Fabrizio Romano, Paolo Maldini serait le candidat principal d’Al-Ittihad pour devenir le nouveau directeur du club. Maldini n’aurait pris aucune décision à ce jour, mais devrait rapidement donner une réponse à Al-Ittihad puisque ce serait un challenge que la légende du Milan AC et ancien directeur sportif du club rossonero prendrait sérieusement en considération. Reste à savoir si Maldini rejoindra Benzema à présent.