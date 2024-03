Une légende lâche sa réponse à l’OM pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Steve Mandanda est tout tracé. Sous contrat avec Rennes jusqu'en juin 2025, le portier français devrait retourner à l'OM, où un projet de reconversion avait été négocié avant son départ en 2022. Pourtant, lorsqu'il a été questionné sur son avenir ce dimanche, le gardien a laissé planer le doute.

Comme Dimitri Payet, il est amené à retrouver l'OM à un moment donné. Au crépuscule de sa carrière, Steve Mandanda pourrait faire son retour à Marseille une fois sa carrière terminée. Le portier tricolore avait négocié un projet de reconversion avant de rejoindre la Bretagne en 2022. Un après-carrière qui ne débutera pas à la fin de cette saison puisque Rennes a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire jusqu'en 2025.

Le clan Mandanda annonce la couleur

« Il est encore performant, c’est pour ça qu’il a décidé de prolonger d’un an. Tant qu’il aura l’envie de jouer, le plaisir de s’entraîner chaque matin, et qu’il sera au niveau… Le jour où il n’aura plus ça, il arrêtera. Il se laisse le choix, ce n’est pas une obligation. Cela dépendra aussi de qui sera en poste à Marseille » a déclaré son conseiller il y a quelques jours. Steve Mandanda ne souhaite pas, non plus, penser à sa retraite.

«Je n'ai pas la réponse»