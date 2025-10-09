Une légende du PSG à l’OM, le transfert rêvé !

Bien qu’il soit une légende du PSG où il a joué pendant trois ans de 1992 à 1995, Jean-Pierre Papin aurait adoré voir David Ginola évoluer à l’OM. Le Ballon d’Or 1991, qui considère l’ancien attaquant du club de la capitale comme un des joueurs les plus forts qu’il ait jamais vus, regrette amèrement qu’il n’ait pas joué à Marseille.
Présent dans Rothen s’enflamme sur RMC mercredi, Jean-Pierre Papin a évoqué le fiasco du 17 novembre 1993, quand l’équipe de France avait raté sa qualification pour la Coupe du monde 1994 après une défaite face à la Bulgarie (2-3). Un échec qui selon lui n’est pas le résultat d’un problème entre joueurs de l’OM et du PSG.
« Il n’y a jamais eu de problème avec David »
« Sincèrement, il n’y a jamais eu de problème entre Parisiens et Marseillais dans le vestiaire. Il y avait beaucoup de choses dans les journaux, mais en aucun nous, joueurs, on avait des soucis », a assuré Jean-Pierre Papin, même avec David Ginola, devenu le bouc émissaire de cet échec.
« J’ai regretté amèrement qu’il ne soit jamais passé par l’OM »
« Il n’y a jamais eu de problème avec David (Ginola) », a ajouté Jean-Pierre Papin, qui a avoué qu’il aurait adoré voir la légende du PSG jouer à l’OM. « David, pour moi, c’était un des joueurs les plus forts que j’ai jamais vus. J’ai regretté amèrement qu’il ne soit jamais passé par l’OM. Parce que je pense qu’il aurait pu enflammer le Vélodrome. Mais encore une fois, il n’y a jamais eu le moindre souci. »