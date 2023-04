Une grande nouvelle tombe pour Messi, le PSG jubile

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG va devoir se dépêcher pour Lionel Messi. L’international argentin sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et aucune prolongation n’est attendue pour le moment. Le FC Barcelone espère le faire revenir mais un retour dépend surtout des moyens du club catalan et du fair-play financier.

Si la situation de Kylian Mbappé n’est pas la plus préoccupante au PSG, c’est parce que Lionel Messi est encore plus dans le flou. L’international argentin sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et pour le moment, il n’y a pas de prolongation en vue pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

Messi de retour à Barcelone, c’est loin d’être fait

Le FC Barcelone, justement, espère bien le faire revenir, deux ans après son départ. D’après les informations de TyC Sports , il n’y aurait pas eu d’offre du club catalan pour Lionel Messi. Même si le PSG n’aura plus la main une fois le 30 juin passé, un retour à Barcelone dépend surtout des moyens du club espagnol et du fair-play financier.

Le PSG veut le garder

Le PSG sait à quoi s’attendre. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Paris n’a pas changé de cap concernant Lionel Messi, l’idée est toujours de prolonger son contrat. Mais il va falloir agir vite parce que le FC Barcelone rode…