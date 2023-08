Une fake news révélée pour un transfert à l’OM ?

Thomas Bourseau

Azzedine Ounahi pourrait n’effectuer que six mois au total à l’OM. Et pour cause, la presse anglaise dévoile des négociations entre le club phocéen et Brentford pour un transfert de l’international marocain. Néanmoins, un démenti est tombé à ce sujet, remettant l’intégralité de l’opération en cause…

Cela fait à présent quelques jours qu’il est question d’un éventuel transfert d’Azzedine Ounahi de l’OM. En effet, alors qu’il ne fait pas partie intégrante des plans de Marcelino, en atteste son temps de jeu depuis le début de la saison, le milieu de terrain marocain refuse catégoriquement de relever le challenge de l’Arabie saoudite, la Saudi Pro League gardant un œil sur sa situation.

Azzedine Ounahi en partance pour la Premier League ?

Néanmoins, selon L’Equipe , Azzedine Ounahi et son entourage ne fermeraient certainement pas à la porte à une autre destination sur le Vieux Continent. Se pourrait-il qu’après Angers et l’OM, Ounahi puisse rebondir en Premier League ? The Athletic confiait mercredi que des discussions entre Brentford et l’OM seraient d’actualité pour un transfert sec d’Azzedine Ounahi, un prêt n’étant pas du tout une option explorée par les parties concernées.

Un démenti circule sur un transfert d’Ounahi à Brentford