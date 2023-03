Une bombe est lâchée sur le mercato, le PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs saisons, le PSG et le FC Barcelone sont régulièrement en concurrence sur différents dossiers mercato. Et c’est toujours le cas notamment pour Vitor Roque et Bernardo Silva. Dans cette optique, Javier Tebas annonce une excellente nouvelle aux Parisiens.

L'été prochain, le PSG cherchera à se renforcer dans le secteur offensif et s'intéresse notamment à Vitor Roque ou encore Bernardo Silva, deux joueurs également suivis par le FC Barcelone. Néanmoins, invité à un colloque à Londres sur l’économique du sport et organisé par le Financial Times , Javier Tebas annonce que le Barça ne pourra pas recruter.

Le Barça en danger ?

« Le FC Barcelone est très important pour la Liga, mais si nous détournions le regard, ce serait une grave erreur. Notre compétition s’effondrerait. J’annonce déjà, et le président Laporta m’appellera en colère… mais c’est la vérité. Il est pratiquement impossible pour Barcelone de recruter des joueurs cet été. Beaucoup de choses devront changer car, sinon, l’institution sera en difficulté. Nous n’avons pas laissé au FC Barcelone la possibilité de signer des joueurs cet hiver, et l’été prochain, ils ne pourront pas signer de joueurs », lance le patron de Liga.

«Le Barça ne pourra pas recruter cet été»