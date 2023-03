Le PSG en rêve, il interpelle Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts dans l’entrejeu, le PSG s’intéresserait notamment à Manu Koné, prometteur milieu de terrain français qui évolue au Borussia Mönchengladbach. Et ce dernier a d’ailleurs évoqué son avenir, reconnaissant que jouer avec Kylian Mbappé était plus qu’alléchant.

Dans les prochaines semaines, le PSG cherchera à densifier son effectif, notamment dans le cœur du jeu où les recrues estivales peinent à convaincre. Dans cette optique, Luis Campos pourrait se tourner vers un recrutement made in France puisque les noms de Youssouf Fofana, Khephren Thuram et Manu Koné ont circulé. D'ailleurs, le joueur du Borussia Mönchengladbach répond d'ailleurs à l'intérêt du PSG et notamment à l'opportunité d'évoluer avec un certain Kylian Mbappé.

Many Koné veut jouer avec Mbappé…

« Je veux continuer à progresser ici. Je me sens très bien au Borussia. Les rumeurs de transfert ne me dérangent pas, je me concentre pleinement sur le reste de la saison. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si je devais un jour évoluer avec de si grands joueurs, je pourrais encore apprendre beaucoup. C’est évidemment attrayant. Peut-il s’imaginer jouer un jour au PSG, lui le natif de la région parisienne ? Je peux m’imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach », lance le milieu de terrain pour Bild avant d’évoquer son avenir en équipe de France.

... et rêve des Bleus