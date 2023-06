Une bagarre avec Galtier, il arrive bientôt à l’OM ?

Thibault Morlain

Avec le départ d’Igor Tudor, l’OM se retrouve dans une situation où il faut trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Une mission pour Pablo Longoria, qui semble déjà s’être penché sur le sujet. De nombreux noms sont évoqués pour venir occuper le banc de touche. C’est notamment le cas de Marcelo Gallardo, actuellement libre de tout contrat suite à son départ de River Plate.

Excellent sur le banc de River Plate, Marcelo Gallardo cherche désormais un nouveau challenge d’entraîneur. Cela pourrait donc être sur le banc de l’OM. « Il y a le bruit qui court et ce bruit m’est arrivé il y a quelque temps, il a parlé à des amis à moi de l’autre côté de l’Atlantique : Marcelo Gallardo. Il parait que son agent fait un travail depuis un certain, car il aimerait bien venir à Marseille », a assuré Eric di Meco concernant l’Argentin. Gallardo connait d’ailleurs bien la Ligue 1, lui qui a évolué avec le PSG et l’AS Monaco durant sa carrière de joueur. Cela avait même donné lieu à une énorme altercation avec Christophe Galtier, l’actuel entraîneur du PSG.

Incroyable, un entraîneur recale l’OM en public https://t.co/CeyMObHSF9 pic.twitter.com/9dl2DiMmCc — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

« Il avait été agressé par De La Pena, Luccin et Galtier »

Il faut donc remonter à avril 2000 et un match entre l’OM et l’AS Monaco pour assister à cette bagarre entre Marcelo Gallardo et Christophe Galtier. Pour So Foot , Pablo Contreras avait ainsi raconté : « Marcelo m'a raconté que dans le tunnel, il avait été agressé par De La Pena, Luccin et Galtier. D'après-lui, c'est De La Pena qui a dégainé le premier. Ils s'étaient un peu chambrés, à l'époque Marcelo était le meilleur joueur du championnat. Plus tard, j'ai joué avec Peter à Vigo et il m'a confirmé tout ça en me disant que De La Pena était agacé par Marcelo, qu'il était un peu jaloux ».

« C’était lui la victime »