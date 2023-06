Macron retient Mbappé au PSG, son gouvernement le trahit

Thibault Morlain

Il y a maintenant un peu plus d’un an, le feuilleton Kylian Mbappé faisait énormément parler. Le Français arrivait au terme de son contrat au PSG et on l’annonçait au Real Madrid. Finalement, Mbappé a prolongé avec le club de la capitale, une décision notamment influencée par un certain Emmanuel Macron. Mais voilà que l’actuel président de la République a vu l’une de ses ministres un discours bien différent concernant l’avenir de Mbappé.

Le Qatar aura donc réussi son pari de garder Kylian Mbappé au PSG l’été dernier. Au terme d’un long feuilleton, le Français a fini par prolonger son contrat et snober le Real Madrid. Le club de la capitale a également pu compter sur certaines aides extérieures de poids. Emmanuel Macron s’est notamment investi. Le président de la République a lui aussi usé de son influence pour retenir Mbappé en France. Mais aujourd’hui, dans le gouvernement Macron, un départ de l’attaquant du PSG ne semble plus être considéré comme une catastrophe.

« Kylian étant Français, rien ne sera jamais une catastrophe pour la France »

C’est en tout cas le discours tenu par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. En effet, pour RMC , elle a confié concernant Kylian Mbappé : « Une catastrophe pour la France si Mbappé venait à partir à l’étranger ? Kylian étant Français, rien ne sera jamais une catastrophe pour la France. C’est un bonheur, une fierté totale de compter cet extraterrestre fabuleux comme un représentant de notre nation. Oui, on a plutôt une préférence pour le voir jouer en France mais ce sont des choix qui lui appartiennent ».

