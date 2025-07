«Un très bon joueur» à l’OM, c’est la panique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très actif depuis le début du mercato estival, l'OM a déjà accueilli 3 nouvelles recrues dans son effectif. Parmi les nouveaux joueurs, Angel Gomes s'est particulièrement illustré lors des deux matches amicaux face à l'Excelsior et Charleroi. L'Anglais a quitté le LOSC à la fin de son contrat et tentera de se relancer à Marseille. Ses qualités sont appréciées par de nombreux observateurs qui l'imaginent bien s'intégrer à l'effectif de Roberto De Zerbi.

Formé à Manchester United, Angel Gomes a signé à Lille en 2020 où il a pris de l'expérience en Ligue 1. Le joueur de 24 ans est la première recrue du mercato estival de l'OM puisque son arrivée a été annoncée début juin. Présent lors du stage aux Pays-Bas, il a fait plutôt bonne impression pour ses débuts. Mais Florent Gautreau attend la suite pour savoir s'il sera capable de garder le rythme.

Inquiétude pour Angel Gomes à l'OM ? La saison dernière a été un peu compliquée pour Angel Gomes qui a fini par être éloigné des terrains à cause d'une blessure. Le milieu de terrain de 24 ans pourra peut-être s'intégrer dans l'effectif de Roberto De Zerbi malgré ces quelques péripéties. « Angel Gomes, moi je m’interroge plutôt sur le joueur et ses blessures que l’utilisation. Je n’ai pas trop d’inquiétude sur le fait que Gomes est un très bon joueur et que Roberto De Zerbi saura s’en servir. Mais effectivement, on verra pour la suite… » déclare Florent Gautreau dans l'After Foot de RMC.