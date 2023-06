Un transfert tombe à l’eau, le PSG peut exulter

Arnaud De Kanel

Le PSG est prêt à dissoudre la fameuse MNM. Pour faire oublier le trio, le club de la capitale attend la signature de Marco Asensio et vise désormais Federico Chiesa. Bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu, un cador de Premier League se serait retiré de la course.

Lionel Messi est parti, Neymar est poussé vers la sortie et Kylian Mbappé ne veut pas prolonger. Le PSG est dans le flou le plus total. Un énorme chantier attend Luis Campos dans le secteur offensif. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Rafael Leao est l'homme qui fait rêver la direction parisienne. Sur l'aile gauche, le PSG ciblerait un autre joueur de Serie A.

Mercato : Le PSG tombe sous le charme d’un nouveau crack ! https://t.co/oSdTFiRCQa pic.twitter.com/UZo9YzXOlY — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Chiesa au PSG ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le club de la capitale aurait des vues sur Federico Chiesa. Une offre pourrait même être dégainée dans les prochains jours pour recruter l'attaquant de la Juventus. Une fois encore, le PSG doit faire face à une forte concurrence mais un prétendant aurait jeté l'éponge.

Liverpool lâche l'affaire pour Chiesa