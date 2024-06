PSG : Un transfert au Real Madrid ? Voilà le verdict pour le frère de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fratrie Kylian Mbappé dit adieu au PSG. Après Kylian, Ethan va mettre fin à son aventure après la finale du championnat de France U-19 face à Auxerre ce dimanche. Sa famille aurait tenté de le placer au Real Madrid, aux côtés de son aîné. Une tentative qui s'est révélée être un échec selon les informations exclusives du 10Sport.com.

La famille Mbappé va totalement disparaître du paysage parisien. Kylian a mis fin à une aventure de sept ans, ce qui devrait entraîner l'effacement de Fayza Lamari, sa mère. On les retrouvera au Real Madrid, sa prochaine destination. Kylian sera-t-il le seul membre de la famille à rejoindre le club merengue ? En tout cas, son clan aurait tenté une incroyable manœuvre lors des négociations comme l'avait annoncé le journaliste Eduardo Inda.

« Sa famille a fait une proposition au Real Madrid »

« Sa famille a fait une proposition il y a quelques jours. Ça ne remet pas en cause sa signature. C'est un souhait ou un caprice. La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan » avait déclaré le journaliste d' OK Diario il y a quelques mois.

Ni le PSG, ni le Real Madrid pour Ethan Mbappé

A cette époque, Ethan Mbappé était encore en discussions avec le PSG pour signer son premier contrat professionnel. Les deux parties étaient sur la même longueur d'onde, elles désiraient poursuivre l'entente. Mais le départ de Kylian Mbappé a gelé les négociations. Sans nouvelle, le milieu de terrain de 17 ans s'est fait une raison. Son avenir ne s'écriera pas au PSG. Il disputera la finale du championnat national U-19 face à l'AJ Auxerre dimanche avant de tirer un trait sur son parcours. Comme annoncé par le 10Sport.com, son entourage discute avec plusieurs formations. Mais selon nos informations, Ethan Mbappé ne signera pas son premier contrat professionnel avec le Real Madrid. La piste LOSC s'éloigne.