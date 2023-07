Un transfert à 70M€ va rendre service au PSG

Arnaud De Kanel

Les gros chéquiers sont de sorties en Premier League. Les clubs anglais ne se font aucun cadeau à l'image de Chelsea qui a réclamé 70M€ à Manchester United pour le transfert de Mason Mount. Cette dépense rebat les cartes du mercato des Red Devils qui n'ont plus les moyens de s'offrir les attaquants dont ils rêvaient. Cela devrait faire les affaires du PSG.

La grande valse des transferts a débuté partout dans le monde. Le Real Madrid a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Jude Bellingham tandis que d'autres clubs n'ont pas eu besoin de dépenser pour signer les meilleurs joueurs de la planète. C'est notamment le cas d'Al-Ittihad avec Karim Benzema et N'Golo Kanté, mais aussi de l'Inter Miami avec Leo Messi. Et pour remplacer l'Argentin, Luis Campos et le Qatar voient les choses en grand. Selon les informations du Parisien , le PSG disposerait d'une enveloppe de 200M€ pour s'offrir un avant-centre et un ailier droit. Un montant auquel pourraient s'ajouter les millions d'un éventuel transfert de Kylian Mbappé. Qu'importe la décision de sa star, le PSG avance ses pions sur le mercato et viserait entre autres Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo-Muani.

Manchester United s'immisce dans le mercato du PSG

Ces trois attaquants font également saliver Manchester United comme le rapporte le Daily Mail . Les Red Devils cherchent encore un remplaçant à Cristiano Ronaldo et ces trois profils sont prioritaires. Problème, le transfert de Mason Mount contrecarre les plans des Mancuniens.

PSG : Amende, prison... Galtier en pleine tourmente ! https://t.co/yLVDJApEja pic.twitter.com/NX8LZxqe8l — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

United n'a plus les moyens