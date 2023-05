Un transfert à 60M€ prend forme, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis jeudi, le nom de Manuel Ugarte affole le mercato. Il faut dire que la presse portugaise a révélé que le PSG allait s’attacher les services du milieu de terrain du Sporting CP pour 60M€. Un joueur méconnu du grand public en France, mais selon certains spécialistes, son profil, bien qu’intéressant, semble encore perfectible.

C'est le dossier brûlant du moment. Depuis jeudi, Manuel Ugarte est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui serait prêt à lâcher 60M€ pour le recruter, soit le montant de sa clause libératoire. Une somme qui peu paraître très importante pour un jeune joueur méconnu en France. « C'est pas mal techniquement mais dans le jeu, ça reste moyen pour le très haut niveau », tacle même un recruteur contacté par L'EQUIPE . Bruno Romao, entraîneur titulaire de la licence UEFA et observateur assidu du Sporting CP, en dit plus sur Manuel Ugarte.

Ugarte «reste moyen pour le très haut niveau»

« Palhinha était un pur 6, agressif, très fort dans les duels. Ugarte est un peu différent, il est également très agressif, très intense, il aime les duels, mais il est moins dominant dans le jeu aérien. En revanche, il a plus cette capacité de construire vite des actions de contre, de casser des lignes. À l'avenir, il pourra être un milieu plus "box to box", entre le numéro 6 et le numéro 8 », explique-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant d’en rajouter une couche.

«Il n'a évidemment pas la capacité de création de Verratti»