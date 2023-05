Mourinho - PSG : Il refroidit le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Christophe Galtier reste très incertain, le nom de José Mourinho pour le remplacer en vue de la saison prochaine. Cependant, le Special One, interrogé sur son avenir, assure qu’il ne pense absolument pas à son futur et se concentre à l’inverse sur la finale de la Ligue Europa qu’il disputera la semaine prochaine avec l’AS Roma contre le Séville FC.

Régulièrement cité pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG, José Mourinho a toutefois un contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024. Mais surtout, le Special One s'apprête à disputer la finale de la Ligue Europa contre le Séville FC. Et pour le moment, c'est l'unique chose qui l'intéresse.

Mourinho ne pense pas à son avenir

« Mon seul objectif est la finale. Un peu la préparation pour le match contre la Fiorentina (ce samedi). Un peu. Mon objectif est la finale, rien de plus », assure le Special One en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«Je ne me préoccupe pas de mon avenir ni de rien du tout»