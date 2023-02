«Un sentiment d'amertume» : La catastrophe était proche à l'OM

Thibault Morlain

Aujourd'hui, ça marche à merveille entre l'OM et Igor Tudor. Après des débuts compliqués, le Croate a su mettre tout le monde dans sa poche sur la Canebière, où il est désormais adulé. Pourtant, tout aurait pu se passer différemment pour Tudor, lui qui aurait pu faire ses valises dès septembre afin de rejoindre la Juventus, où on nourrirait quelques regrets à son égard.

Entraineur de l'OM, Igor Tudor fait du très bon travail sur le banc du club phocéen. Sous la houlette du Croate, les Marseillais sont toujours en course en Coupe de France et peuvent rêver d'un titre de champion de France. Pablo Longoria ne s'est donc pas trompé avec Tudor, ayant toujours gardé confiance en lui malgré quelques remous. Il y aurait d'ailleurs eu certaines convoitises au beau milieu de la saison pour l'entraîneur de l'OM.

La Juventus voulait Tudor

Journaliste pour L'Equipe , Mathieu Grégoire a en effet expliqué que la Juventus avait ciblé Igor Tudor en septembre dernier. Dans des propos accordés à Football Club de Marseille , il a assuré : « Pour l’anecdote quand ça n’allait pas pour la Juve en septembre, la rumeur circulait que Tudor pouvait être débauché en cours de saison. Il y avait clairement un intérêt pour faire venir Tudor à la Juve à plus ou moins court terme. C’est un entraineur qui va les intéresser de par son style de jeu de par son héritage. C’est la maison Juve, comme pour Conte. Je pense que l’histoire est déjà un peu écrite et qu’il reviendra à la Juventus. Après je ne sais pas quand ».

« Il y a cette idée que la Juve a loupé le coche »