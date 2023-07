Un séisme à Marseille pour Payet ? L'OM déballe tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Attendu en Allemagne pour participer au stage de pré-saison avec ses coéquipiers, Dimitri Payet n'a pas fait le déplacement. Blessure ou départ anticipé ? Selon certains journalistes, le joueur ne s'est pas rendu pour des raisons familiales. Aucune incidence sur son avenir, qui a fait l'objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines.

Mis de côté par Igor Tudor la saison dernière, Dimitri Payet était habité par une envie de revanche. A un an de la fin de son contrat avec l'OM et de sa probable fin de carrière, le joueur français souhaite profiter de ses derniers moments en tant que joueur professionnel. Ces derniers jours, Payet, 36 ans, s'était donné les moyens de réussir une bonne saison sous les ordres de Marcelino. Face à Nîmes samedi dernier (victoire 2-0 de l'OM), le joueur a été entreprenant durant 45 minutes et laissé entrevoir quelques jolies promesses.

L’OM boucle un transfert historique, il passe aux aveux https://t.co/shYZtLThIA pic.twitter.com/Am8GexlFtN — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Marcelino comptait l'observer durant le stage de pré-saison

Comme indiqué par L'Equipe , Payet pourrait parfaitement s'intégrer dans le 4-2-3-1 mis en place par Marcelino. Mais le nouvel entraîneur de l'OM souhaitait profiter du stage en Allemagne pour l'observer de plus près et trancher définitivement.

Payet ne se serait pas rendu en Allemagne