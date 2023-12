Un retour espéré par Doha, il lâche une réponse au PSG

Axel Cornic

Après le pari raté Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a choisi Luis Enrique pour guider l’équipe. Mais il y a un nom qui revient sans cesse du côté de Doha et c’est celui de Thiago Motta, ancien joueur et ancien entraineur dans les équipes jeunes parisiennes, qui réalise du très bon travail à Bologna depuis la saison dernière.

Avec Mauricio Pochettino, le PSG pensait faire coller deux idées fortes avec son entraineur, qui était considéré comme l’un des meilleurs sur la scène européenne tout en étant une figure forte du passé du club. Cela n’a finalement pas marché, mais du côté du Qatar on ne semble pas avoir abandonné cette idée.

Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour le remplaçant de Mbappé https://t.co/q3Bavdq1PT pic.twitter.com/OppqIIrQAE — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Thiago Motta, le rêve du PSG

Et le candidat parfait pour un deuxième essai n’est autre que Thiago Motta, qui a porté les couleurs du PSG en tant que joueur de 2012 à 2018. Le milieu italien a d’ailleurs un double lien avec le club parisien, puisque c’est aussi là-bas qu’il a fait ses premiers pas comme entraineur, puisqu’il a dirigé l’équipe U19. Ainsi le président Nasser Al-Khelaïfi, dont il est resté très proche, aimerait beaucoup miser sur lui dans un avenir proche.

Un contrat à long terme en Serie A ?

Il faudra toutefois passer l’obstacle Bologna, qui semble décidé à vouloir construire un projet sur le long terme avec Thiago Motta. « On avait déjà bien fait l'année dernière avec l'arrivée de Thiago Motta. Le travail de l'entraîneur et des joueurs nous amène à ces résultats » a récemment expliqué l’administrateur délégué Claudio Fenucci. « Les conditions sont réunies pour pouvoir poursuivre cet enthousiasme et réussir ».

« Je pense au présent et à Bologne »