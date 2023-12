PSG : C’est déjà réglé pour le transfert d’un joueur de Deschamps ?

Thomas Bourseau

De par ses performances avec le Milan AC et l’équipe de France, Mike Maignan intéresserait le PSG qui le connaît particulièrement bien pour l’avoir formé. La presse italienne annonce cependant que le Paris Saint-Germain partirait de très loin dans cette opération pour une raison simple : la détermination milanaise de le conserver.

Mike Maignan n’a eu d’autre choix que de quitter le PSG à l’âge de 20 ans en 2015 afin d’avoir la possibilité d’évoluer en tant que gardien titulaire. Barré par la concurrence au poste, le titi parisien a fait ses valises pour le LOSC et se trouve être le portier du Milan AC depuis l’été 2021 et le départ de Gianluigi Donnarumma pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG courtise Maignan, il répond

Invité à s’exprimer sur un éventuel retour au PSG pour Canal+ à la fin du mois d’octobre, Mike Maignan ne cachait pas ses ambitions pour la suite. « Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif, mais ce n'est pas un échec. Je voulais rester, mais on a fait en sorte que je ne reste pas. Donc aujourd'hui, là où j'en suis, et la réussite est là parce que je suis parti et c'est ça la réussite. (…) Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a parlé de mon avenir ici. Les seuls qui m'avaient parlé de mon avenir c'étaient (Paolo) Maldini et (Frédéric) Massara, mais ils ne sont plus là. J'aime le Milan, donc on verra ce qui se passera ».

Le Milan AC veut blinder Mike Maignan